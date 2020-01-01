Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении”, – сказано в сообщении.
При этом в бюро приглашают общественность для конструктивного обсуждения возможных путей преодоления кризисов, а также повышения эффективности функционирования оперативных и следственных подразделений.
“Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.”, – говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
- 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований. Этим документом предусмотрена отставка Романа Трубы с поста директора ГБР.