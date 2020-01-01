Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении”, – сказано в сообщении.

При этом в бюро приглашают общественность для конструктивного обсуждения возможных путей преодоления кризисов, а также повышения эффективности функционирования оперативных и следственных подразделений.

“Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.”, – говорится в сообщении.