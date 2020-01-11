Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Указано, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры согласован к переводу на должности в ГБР.
“Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество”, – заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
В пресс-службе уточнили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины, региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по “делам Майдана”, осуществлены во исполнение закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований”.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение директора ГБР Романа Трубы.
В этом же документе прописано, что следователи и прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана, смогут без конкурса перейти в Госбюро расследований. Это призвано разблокировать расследование указанных дел.
- Руководителем отдела по расследованиям дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора ГБР.
- Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова намерена предложить новую структуру ГБР, согласно которой предусмотрено увеличение количества следователей по делам Майдана.