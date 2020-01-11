Государственное бюро расследований (ГБР) укомплектовало подразделение по расследованию "дел Майдана".

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Указано, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры согласован к переводу на должности в ГБР.

“Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество”, – заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

В пресс-службе уточнили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины, региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по “делам Майдана”, осуществлены во исполнение закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований”.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение директора ГБР Романа Трубы.

В этом же документе прописано, что следователи и прокуроры Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана, смогут без конкурса перейти в Госбюро расследований. Это призвано разблокировать расследование указанных дел.