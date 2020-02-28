#Буквы рассказывают, как все происходило.

Допрос длился около шести часов. Порошенко прибыл к ГБР утром в сопровождении адвокатов. Перед входом в здание Бюро его встретили приветствиями и выкриками поддержки сторонники и коллеги по партии.

В частности, поддержать Порошенко пришли нардепы Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз.

Сторонники политика держали плакаты с надписями: “Прислуга дьявола”, “Нет репрессиям!”, “Цепь реванша”, “Государственное бюро репрессий” и другие. Из колонок периодически звучала музыка.

Также возле Бюро находилась девушка в украинской национальной одежде с наручниками на руках и заклеенным лентой ртом.

Перед тем, как зайти в ГБР, Порошенко выступил перед сторонниками. Он, в частности, сообщил, что суд обязал Бюро закрыть дело, по которому его сегодня вызвали на допрос.

“10 минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. У меня нет никаких иллюзий. Они снова будут не выполнять решение суда. Они снова будут выполнять указания с Банковой”, – подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что пришел на допрос в ГБР, “понимая, что это фарс” и “признак политических преследований”.

В свою очередь, адвокат Порошенко – Игорь Головань уточнил, что его клиента должны допрашивать по делу о назначении судей.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Спустя некоторое время после того, как Порошенко ушел на допрос, к зданию Бюро прибыл народный депутат Александр Дубинский (“Слуга народа”). Нардеп сообщил в Facebook, что приезжал “дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов”, поскольку дело было открыто по его заявлению.

Выходил из ГБР депутат под крики “Ганьба!” и “Дубинский – черт!”. Ему буквально пришлось прорываться сквозь толпу людей. Для того, чтобы Дубинский смог добраться к автомобилю, полиция взяла его “в кольцо”.

Как сообщает “5 канал”, досталось и съемочной группе “1+1”. Так, люди мешали включиться корреспондентам канала и скандировали “Лжецы!”.

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БРЕ-ХУ-НИ!

На акции возле ГБР затроллили канал «Г+Г»

Теплый прием, несмотря на холодную погоду. pic.twitter.com/qfiy0TLtu8 — Aндрій ⚓ Луганський (@LugaBeg) February 28, 2020

Уже после 16:00 из здания ГБР вышли адвокаты Петра Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань. Они сообщили, что Порошенко допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствами, однако не уточнили, по каким именно.

Головань подчеркнул, что все уголовные производства являются политическим преследованием. Он также проинформировал, что следователь ГБР Сергеева, действия которой адвокаты пятого президента обжаловали в Шевченковском районном суде Киева, ушла в отпуск. Именно к ней по решению Печерского суда должны были осуществить привод Порошенко на допрос.

“Я думаю, что мало у кого есть сомнения, что обращение следователей ГБР, которые находятся в Шевченковском районе, именно в Печерский суд, известный своими одиозными решениями, это исключительно искусственный, противоправный и мошеннический метод. Именно поэтому мы обжаловали постановления о приводе. Мы прошли все наши национальные этапы обжалования, и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Высший совет правосудия. Кроме того, мы обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь лиц, участвовавших в организации этих неправосудных постановлений о приводе к установленной законом ответственности”, – подчеркнул Головань.

Стоит отметить, что сам Петр Порошенко по итогам допроса комментариев не давал и к сторонникам не вышел.