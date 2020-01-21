Об этом сообщил в комментарии журналистам руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

По его словам, Порошенко должен был прийти сегодня на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

“Порошенко не появился без уважительных причин, хотя повестки направлялись в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, по адресу его места проживания, по адресу его регистрации и по месту работы в Верховной Раде. То есть он был надлежащим образом уведомлен. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и без вызова в ГБР, ему также было сообщено о необходимости явиться сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин не явился на допрос. Соответственно следователями сейчас готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко“, – подчеркнул Корецкий.

Он заверил, что процесс применения привода предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

По словам Корецкого, в настоящее время пятому президенту вручены повестки на допросы в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.

“В данный момент ему вручены повестки на следующие допросы именно как свидетеля”, – заявил Корецкий.

Как накануне сообщали в пресс-службе “Европейской Солидарности”, 20 января Петр Порошенко, отменив зарубежный визит в Швейцарию и запланированные встречи с мировыми лидерами, лично посетил Государственное бюро расследований, чтобы “вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК”.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заверил, что повестка на 21 января не вручалась.

“Петр Порошенко пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 года (дело моряков), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе). Как видим, два производства из трех “расследуются” ГБР явно в интересах России. Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось”, – отметил адвокат, которого процитировала пресс-службе “ЕС”.

Согласно сообщению, на 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому политик намерен посетить Госбюро расследований 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам.