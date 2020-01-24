Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

“Нам удалось добиться регистрации в ГБР заявления семей Героев Небесной сотни. До сегодняшнего дня Бюро отказывалось регистрировать. Но представьте себе, что для регистрации заявления родных убитых на Майдане необходимо было вмешательство 15 депутатов, 6-часовое дежурство в ГБР. Так теперь работает правосудие”, – пишет Геращенко.

Напомним, что сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.