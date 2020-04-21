В Германии отменили знаменитый пивной фестиваль Октоберфест из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это произошло впервые за последние 70 лет.

О таком решении объявили премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер и городской глава Мюнхена Дитер Райтер, информирует агентство Reuters.

Фестиваль должен был состояться осенью в Мюнхене (с 19 сентября по 4 октября 2020 года). Ежегодно он собирает около 6 млн человек со всего мира и приносит городу более 1 млрд евро дохода.

Но в нынешнем году власти решили, что проведение мероприятия несет слишком большие риски и грозит увеличением количества зараженных людей.

“Мы решили, что риск слишком велик… Мы не можем гарантировать соблюдение необходимой дистанции во время фестиваля и контролировать ношение масок. Поэтому мэрия Мюнхена и правительство федеральной земли решили в этом году не проводить Октоберфест”, — отметил Зедер, которого цитирует издание Die Welt.

Он добавил, что другой формат фестиваля даже не рассматривался.

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. Празднования длились шесть дней, и с тех пор мероприятие стало регулярно проводиться.

Как сообщает The Local, в XIX веке праздник отменялся всего дважды – в связи с эпидемиями холеры (в 1854 и 1873 годах). Он также был поставлен “на паузу” во время мировых воен в ХХ веке и гиперинфляции в 1923 году.

Октоберфест возобновился в своей традиционной форме в 1949 году и с тех пор проводился ежегодно, информирует агентство AFP. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории фестиваля.