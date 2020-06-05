В немецкой правительственной коалиции критикуют санкции Соединенных Штатов против "Северного потока-2".

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Как заявил представитель социал-демократической партии Германии по экономической политике Бернд Вестфаль, государство может “самостоятельно регулировать” поставки газа.

“У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне”, – сказал он.

При этом немецкий политик считает, что в США на данный момент существует достаточно своих внутриполитических задач.

“Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании”, – сказал он.

Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требовал от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.