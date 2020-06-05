Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
Как заявил представитель социал-демократической партии Германии по экономической политике Бернд Вестфаль, государство может “самостоятельно регулировать” поставки газа.
“У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне”, – сказал он.
При этом немецкий политик считает, что в США на данный момент существует достаточно своих внутриполитических задач.
“Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании”, – сказал он.
Напомним, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требовал от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- В РФ заявили, что санкции США против “Северного потока-2” — “недобросовестная конкуренция”.
- Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ “симметрично” ответит на санкции США против газопровода “Северный поток – 2”.