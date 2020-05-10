В Германии 10 мая на один день ослабили ограничения при пересечении границы в честь Дня матери.

Об этом сообщает DW.

Федеральная полиция Германии ослабила пограничный контроль для въезда в страну, чтобы матери смогли встретиться со своими детьми. При пересечении границы «желание навестить родителей или детей» сегодня признавали весомой причиной для въезда в страну.

Также в сообщении сказано, что в страну пропускали и тех матерей, у кого нет немецкого гражданства, но они ехали к детям.

Единственное – вернуться обратно необходимо в тот же день.

Тем, кто сегодня пересекали границу, пограничники дарили защитные маски.

Что касается других дней, то в Германию пускали только тех, у кого есть весомая причина для выезда и возможность это доказать. Исключение было только для медработников и дальнобойщиков, а также жителей приграничных регионов соседних государств, которые работают в Германии.