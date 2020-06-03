Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает британское агентство Reuters.
В ФРГ напомнили, что Российская Федерация была исключена из G7 за незаконную аннексию Крыма, а потому обсуждать вопрос ее возвращения можно также только после возвращения Украине временно оккупированных территорий.
“Российское руководство должно положить конец этой ситуации”, – сказал Зайберт.
В 2018 году президент США Догнальд Трамп заявлял, что Россия должна принимать участие в саммите стран “Большой семерки” (G7). По его словам, РФ необходимо “позволить вернуться”, потому что эта страна должна находиться “за столом переговоров”.
- Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с идеей американского лидера Дональда Трампа о возвращении к формату “Большой восьмерки” с участием Российской Федерации.
- В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск высказался против возвращения России в “Большую восьмерку” (G8).