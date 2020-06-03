В Германии не видят поводов для возвращения России в "большую семерку".

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает британское агентство Reuters.

В ФРГ напомнили, что Российская Федерация была исключена из G7 за незаконную аннексию Крыма, а потому обсуждать вопрос ее возвращения можно также только после возвращения Украине временно оккупированных территорий.

“Российское руководство должно положить конец этой ситуации”, – сказал Зайберт.

В 2018 году президент США Догнальд Трамп заявлял, что Россия должна принимать участие в саммите стран “Большой семерки” (G7). По его словам, РФ необходимо “позволить вернуться”, потому что эта страна должна находиться “за столом переговоров”.