В Германии признали виновным 93-летнего бывшего охранника нацистского лагеря Бруно Дэя. Он обвинен в соучастии в 5230 убийствах во время Второй мировой войны и приговорен к двум годам условно.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судебный процесс длился 9 месяцев и проходил в суде для несовершеннолетних, поскольку Бруно Дею было 17 лет, когда он начал работать в лагере.

Защита основывалась на незначительности роли Дэя в системе концентрационных лагерей.

Сам Бруно Дэй во время суда извинился перед теми, “кто прошел это адское безумие и перед их родственниками”.

“Что-то подобное никогда не повторится”, – сказал он в своем заключительном выступлении в понедельник.

Ранее в суде также он заявлял, что сожалел об убийствах узников, когда служил в Штуттгофе.

“Я знал, что это были евреи, которые не совершали никаких преступлений и оказались в лагере только потому, что были евреями”, – сказал Дэй.