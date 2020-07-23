Об этом сообщает Deutsche Welle.
Судебный процесс длился 9 месяцев и проходил в суде для несовершеннолетних, поскольку Бруно Дею было 17 лет, когда он начал работать в лагере.
Защита основывалась на незначительности роли Дэя в системе концентрационных лагерей.
Сам Бруно Дэй во время суда извинился перед теми, “кто прошел это адское безумие и перед их родственниками”.
“Что-то подобное никогда не повторится”, – сказал он в своем заключительном выступлении в понедельник.
Ранее в суде также он заявлял, что сожалел об убийствах узников, когда служил в Штуттгофе.
“Я знал, что это были евреи, которые не совершали никаких преступлений и оказались в лагере только потому, что были евреями”, – сказал Дэй.
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