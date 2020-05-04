Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что во многих землях Германии с сегодняшнего дня открылись ботанические сады, музеи и зоопарки.

В земле Саксония-Анхальт были разрешены встречи не более пяти человек с условием соблюдения дистанции в полтора метра, что позволяет возобновить занятия спортом. В других землях запрет на встречи больше двух человек пока остается в силе.

При этом в нескольких землях (Тюрингия, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт) открылись магазины и торговые центры независимо от площади.

Также в некоторых федеральных землях восстанавливается обучение в школах тех классов, которым в следующем году необходимо сдавать выпускные экзамены, а также в младших классах.

Уже 6 мая в Германии состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о том, открывать ли детские сады и возобновлять ли работу спортивных клубов. Следующим после этого на повестку дня будет поставлен вопрос о возобновлении работы ресторанов и кафе.