Власти Германии заявили, что готовы к тому, что коронавирусом COVID-19 заболеет до 58 млн человек. Несмотря на это значительной паники среди населения нет.

Об этом сообщает немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle.

По состоянию на вечер 3 марта в Германии зафиксировали 196 случаев коронавируса COVID-19. Еще несколько дней назад заболевших было только 66.

Немецкие эксперты считают, что реальное число заболевших гораздо выше. Директор Института вирусологии при берлинской университетской клинике Charite профессор Кристиан Дростен считает вероятным, что в конечном итоге COVID-19 переболеет 60-70% жителей Германии, то есть, от 50 до 58 млн человек.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что оценить реальный масштаб распространения коронавируса в стране крайне трудно, поскольку примерно в 80% случаев болезнь протекает легко или даже совсем без симптомов.

Основываясь на этом, немецкие чиновники из сферы здравоохранения заявили, что и уровень смертности от нового коронавируса на самом деле не так высок. Обычно говорят об 1-2% летальных случаев, однако, как пояснил профессор Дростен, его высчитывают из числа зарегистрированных больных пациентов с положительным лабораторным анализом. Если же исходить из того, что общее число тех, кто уже заразился, но при этом легко перенес это заболевание, в несколько раз больше, то и процент смертности окажется значительно ниже. Дростен называет диапазон в 0,3-0,7%.

По мнению чиновников, опасна не сама болезнь, которая часто представляет собой “легкую простуду”, а ее стремительное распространение и связанные с этим негативные последствия для системы здравоохранения. Поэтому все мероприятия немецкого правительства направлены не на профилактику коронавируса, а на замедление его распространения.

“В каждой ситуации следует взвешивать, какие последствия будет иметь то или иное мероприятие для обеспечения людей всем необходимым, с одной стороны, и для ограничения распространения вируса, с другой. И я рад, что министры здравоохранения стран ЕС пришли к выводу, что закрытие границ и ограничения свободы передвижения в Европе не являются адекватными мерами”, — подчеркнул министр Шпан.

Несмотря на уверенность и спокойствие чиновников, небольшая паника среди населения все же есть. В частности, с конца прошлой недели, когда стало ясно, что эпидемии COVID-19 в ФРГ не избежать, немцы стали запасаться всем необходимым — респираторными масками, дезинфицирующими гелями, консервами, макаронами, крупами и туалетной бумагой. Хотя об угрозе дефицита этих товаров в Германии говорить не приходится, немцы видят в соцсетях фото пустых полок магазинов и спешат покупать даже то, что у них уже есть. При том уже на следующий день эти товары снова появляются в магазинах.