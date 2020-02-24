Об этом сообщается в материале The Washington Post.

“Наоми Зайбт родом из Германии, ей 19 лет, как и Грета, это красноречивая светловолосая европейка. Но Наоми осуждает “паникерство по климату”, называет климатическое сознание “отвратительной античеловеческой идеологией” и даже использует коронную фразу Греты “Как вы смеете?” против немецких СМИ”, – говорится в статье.

По информации журналистов, за спиной активистки стоит влиятельный аналитический центр Heartland Institute, который в свою очередь связывают с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что в декабре прошлого года Наоми стала звездой форума, устроенного организацией на конференции по климату в Мадриде. Также недавно молодая немка стала лицом кампании, целью которой является поставить под сомнение роль людей в глобальном потеплении.

“Сама Наоми не спорит с тем, что из-за парниковых выбросов наша планета становится теплее, но говорит, что ученые и активисты преувеличивают их влияние”, – говорится в материале.

По словам Наоми, она не хочет, чтобы люди паниковали, а хочет, чтобы они думали.

Помимо того, юная активистка также скептически настроена по вопросам иммиграции и феминизма.

При этом в статье утверждается, что на данный момент Наоми Зайбт не может конкурировать по популярности и размеру аудитории с Гретой Тунберг.