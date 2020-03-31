Возобновление Чемпионата Германии по футболу было отложено как минимум до начала мая 2020 года.

Об этом сообщает DW.

Уточняется, что запрет на проведение матчей футбольного чемпионата был продлен до 30 апреля.

Решение было принято руководителями 36 немецких футбольных клубов во время виртуального совещания.

При этом отмечается, что подобный запрет на проведение футбольных матчей в Германии действует впервые со времен Второй мировой войны.

В свою очередь министр труда Германии рассказал, что из-за экономического кризиса на фоне коронавируса многие люди вынуждены будут перейти на сокращенный рабочий день. В данный момент об этом уведомили уже 470 тысяч предприятий.

Также в данный момент в стране снизилось количество безработных. Сейчас в Германии официально насчитывается 2 миллиона 335 безработных, что на 60 тысяч меньше, чем было месяц назад.