Об этом сообщает британский канал Sky News.
Уточняется, что еще несколько людей были ранены.
Город Рот-ам-Зе находится в земле Баден-Вюртемберг севернее Штутгарта.
Как сообщают в полиции, подозреваемый уже был арестован.
На данный момент правоохранители предполагают, что подозреваемый и жертвы были знакомы и между ними присутствовали определенные отношения, однако расследование еще продолжается.
- Ранее на мосту в Лондоне произошла перестрелка. Полицейские убили стрелка.
- После лондонские полицейские объявили инцидент с перестрелкой на мосту, в результате которого был копами убит один человек, террористическим актом.