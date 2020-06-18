Сотрудник немецкого министерства внутренних дел от имени ведомства распространил отчет, в котором сообщается о том, что пандемия COVID-19 — фейк и вирус на самом деле не так страшен.

В ситуации разбирался проект “По той бік новин”.

В начале мая сотрудник министерства внутренних дел Германии разослал сотрудникам ведомства, представителям власти и оппозиционным СМИ отчет, в котором шла речь о том, что пандемии COVID-19 якобы нет, а сам вирус не так страшен.

Сообщение было отправлено с официального почтового ящика министерства, что создавало впечатление, что информация в отчете отражает позицию ведомства. Оппозиционные СМИ опубликовали информацию из этого отчета, назвав его “утечкой из министерства”.

Суть отчета

Как отметили в “По той бік новин”, Кон по собственной инициативе опросил ангажированных экспертов и самостоятельно составил отчет, свидетельствующий о том, что риски и распространенность COVID-19 якобы переоценены.

“В состав экспертов, которые консультировали Стефана Кона, входят ученые и специалисты разных направлений. Некоторые из них, такие как профессор Сухарит Бхакди и иммунотоксиколог Стефан Хокерц известны своей критикой карантинных мероприятий и “коронавирусной паники”. Тезисы своего “доклада” Кон посылал работникам отдела, занимающегося аналитикой. Некоторые из них они назвали интересными, другие были признаны ошибочными или устаревшими. Некоторые источники — сомнительные блоги, на которые ни один серьезный чиновник не должен полагаться”, — объяснили в проекте. Реакция МВД

Уже на следующий день МВД опубликовало пресс-релиз, в котором подчеркнуло, что содержание доклада — это личное мнение Кона.

“Это документ, написанный одним работником. Работник не участвовал в кризисной команде, ему не давали поручений и полномочий готовить или публиковать такой анализ. Это никоим образом не отражает позицию Федерального министерства внутренних дел, а является его личным взглядом”, — говорилось в пресс-релизе.

Начальство Кона попросило его прекратить самодеятельность и не распространять доклад. Однако эти меры не заставили мужчину.

Теперь он отстранен о исполнения обязанностей, а его рабочий ноутбук конфискован.

Реакция политиков и авторов доклада

В настоящее время группа опрошенных Коном экспертов требует от МВД внимательно изучить доклад. 11 мая они опубликовали свое обращение к министерству.

Некоторые политики поддержали экспертов и требовали от министерства отреагировать на отчет, но ведомство отказалось.