Об этом сообщает Reuters.
Правительственный институт Роберта Коха информирует, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 5 936 за последние сутки.
В стране сейчас 91 714 инфицированных.
По состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество лабораторно подтвержденных случаев снизилось на 146 в сравнении с количество случаев, зарегистрированных в субботу. Всего в субботу информировали о 6082 новых случаях инфицирования.
В пятницу таковых было 6174.
При этом количество умерших вследствие заражения возросло на 184, до 1342 человек за указанное время.
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