Об этом сообщает Reuters.

Правительственный институт Роберта Коха информирует, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 5 936 за последние сутки.

В стране сейчас 91 714 инфицированных.

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, количество лабораторно подтвержденных случаев снизилось на 146 в сравнении с количество случаев, зарегистрированных в субботу. Всего в субботу информировали о 6082 новых случаях инфицирования.

В пятницу таковых было 6174.

При этом количество умерших вследствие заражения возросло на 184, до 1342 человек за указанное время.