Об этом сообщает агентство DPA.

Около трех тысяч человек собрались на площади Опернплятц, которая стала “зоной вечеринок” под открытым небом.

По данным полиции, ночью произошла массовая драка с участием 18 человек. Отдыхающие бросали в полицию бутылки.

Police Under Attack in Merkel’s Germany:

Police tried to help a man who was beaten by outside the #Opernplatz (Opera House) during a massive riot.

Officers and emergency service workers were attacked by left-wing rioters and pelted with glass bottles while radicals applauded pic.twitter.com/FG28ARN1bb

— Amy Mek (@AmyMek) July 19, 2020