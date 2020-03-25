Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 25 марта, опубликованные немецким Институтом Роберта Коха (RKI).
Согласно отчету, количество зафиксированных за последние сутки случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 4118. Таким образом общее количество зараженных возбудителем COVID-19 в стране достигло 31554 человек.
Количество погибших за последние сутки увеличилось до 149 человек (+36).
Наиболее пораженными вирусом землями ФРГ является Северный Рейн-Вестфалия (7197 инфицированных и 43 умерших), Бавария (6558 и 37) и Баден-Вюртемберг (6069 и 37).
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса немецкие власти отслеживали цепь распространения инфекции, тестировали население и локализировали источники вируса. Такой подход обеспечил самую низкую смертность от коронавируса несмотря на большое количество инфицированных.
- За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса и количество летальных исходов по стране превысило тысячу.
- В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человека.