Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Германии за последние сутки выросло на 36 случаев, еще 4118 человек заразились.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на среду, 25 марта, опубликованные немецким Институтом Роберта Коха (RKI).

Согласно отчету, количество зафиксированных за последние сутки случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 4118. Таким образом общее количество зараженных возбудителем COVID-19 в стране достигло 31554 человек.

Количество погибших за последние сутки увеличилось до 149 человек (+36).

Наиболее пораженными вирусом землями ФРГ является Северный Рейн-Вестфалия (7197 инфицированных и 43 умерших), Бавария (6558 и 37) и Баден-Вюртемберг (6069 и 37).

Ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса немецкие власти отслеживали цепь распространения инфекции, тестировали население и локализировали источники вируса. Такой подход обеспечил самую низкую смертность от коронавируса несмотря на большое количество инфицированных.

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса и количество летальных исходов по стране превысило тысячу.