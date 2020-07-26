В Баварии (Германия) зафиксировали вспышку коронавируса на сельхозпредприятии среди сезонных работников. Позитивный тест на коронавирус был у 174 работников.

Об этом сообщает местное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вспышка произошла на ферме в городе Мамминг (Нижняя Бавария).

“Вирус распространился среди сборщиков урожая. Почти 500 людям запрещено покидать предприятие”, – сказано в сообщении.

После того как на ферме зафиксировали семь случаев заражения, там провели массовое тестирование, обнаружив еще 167 случаев.

Служба безопасности следит за тем, чтобы не нарушался запрет на выход за пределы хозяйства.

“Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения”, – сказал администратор округа Вернер Бумедер.