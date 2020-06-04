В Германии заявили, что имеют доказательства причастности Российской Федерации к хакерской атаке на Бундестаг.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, правоохранители государства имеют доказательства того, что хакерская атака на Бундестаг весной 2015 года была совершена гражданином России непосредственно для российских спецслужб.

“На этом основании следственные судьи Федерального суда выдали ордер на его арест”, – сказал министр.

При этом Маас подчеркнул, что в этом нет “политических предрассудков”, как заявила Россия.

“В то же время очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии”, – пояснил дипломат.

Напомним, Бундестаг стал жертвой кибератаки в 2015 году. Атаку приписывают приписываемой российским службам. Москва опровергла обвинения.