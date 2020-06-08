В Германии предупредили, что заявления президента США Дональда Трампа о выведении американских военнослужащих с территории ФРН, могут поставить под угрозу трансатлантические отношения.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Накануне Дональд Трап заявил, что США планируют вывести войска из Германии.

Координатор по вопросам трансатлантических связей Германии Питер Бейер заявил, что это может “встряхнуть трансатлантические связи”.

“Мы еще не в “разводе”. Но мы уже на гораздо более низком уровне сожительства, чем раньше. Это печально. Потому, как, то, что произошло, не в интересах Германии, Европы и Америки”, – сказал Бейер.

Напомним, Трамп приказал американским военным вывести 9500 военнослужащих из Германии. Этот шаг сократит контингент из 25 тысяч.

Напомним, Германия заявила, что не получила подтверждения.