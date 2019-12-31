Посол Германии в Варшаве высказал позицию государства по поводу нападения СССР на Польшу в 1939 году.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Позиция федерального правительства Германии понятна: пакт Риббентропа-Молотова был подготовкой к преступной наступательной войне гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с немцами принимал участие в этом грубом разделении Польши”, – заявил Никель.

Напомним, что 23 августа 1939 года Советский Союз и немецкий Третий Рейх заключили пакт о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделе Польши.

После этого, 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу с западной стороны, а 17 сентября 1939 году с востока в Польшу вторглись советские войска. Раздел Польши советские и немецкие войска отметили совместным парадом в Бресте.