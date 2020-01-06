По случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии делегация Православной Церкви Украины посетила Константинополь.

Об этом сообщили в пресс-службу ПЦУ.

“По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания представители Православной Церкви Украины 4-6 января 2020 года по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии Украинской Церкви посетили Константинополь (Стамбул), где приняли участие в богослужениях и встретились с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем”, — говорится в сообщении.

В состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

Глава делегации передал Вселенскому Патриарху приглашение посетить Украину.

“На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину”, — добавили в ПЦУ.

Напомним, 7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула. 14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.