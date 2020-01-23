Такой прогноз в интервью #Буквам озвучила депутат от “Голоса”, бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко.
“Я не думаю, что будет резкое падение, так как для этого нет никаких оснований. Но между 24 и 28 гривнами за доллар, если не будет никаких потрясений, она будет в следующем году в этом коридоре”, – предположила депутат.
Клименко также указала, что резкая девальвация, так же как и резкая ревальвация для любого бизнеса в течение года – негативная тенденция, поскольку те не планируют бюджеты с запасом в 20 или 30%.
“Такое колебание валюты может быть максимум 5-10%. 20 – это уже очень много. Поэтому аграрии наши так же, как и все экспортеры: металлурги, аграрии, все, кто вывозит товар, пострадали”, – сказала Клименко.
- Как объяснял в комментарии #Буквам экономист Алексей Кущ, укрепление национальной валюты не обосновывается фундаментальными экономическими факторами и фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики и экспортные стимулы.
- Экономист Алексей Кущ подчеркивал, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе. Укрепление может привести к потере части зарплат и сокращению бюджетных выплат.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что укрепление гривны отражает спрос на национальную валюту и не может рассматриваться исключительно как негативное явление, ведь имеет свои плюсы и минусы.
- Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.