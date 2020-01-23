Курс национальной валюты в 2020 году будет колебаться в коридоре между 24 и 28 гривнами за американский доллар.

Такой прогноз в интервью #Буквам озвучила депутат от “Голоса”, бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко.

“Я не думаю, что будет резкое падение, так как для этого нет никаких оснований. Но между 24 и 28 гривнами за доллар, если не будет никаких потрясений, она будет в следующем году в этом коридоре”, – предположила депутат.

Клименко также указала, что резкая девальвация, так же как и резкая ревальвация для любого бизнеса в течение года – негативная тенденция, поскольку те не планируют бюджеты с запасом в 20 или 30%.

“Такое колебание валюты может быть максимум 5-10%. 20 – это уже очень много. Поэтому аграрии наши так же, как и все экспортеры: металлурги, аграрии, все, кто вывозит товар, пострадали”, – сказала Клименко.