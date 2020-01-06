Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 января, в Киеве проходило мероприятие при участии блогера из России Александры Митрошиной. Известно, что она незаконно посещала Крым и ранее была журналисткой российского пропагандистского канала “Россия”. Во время мероприятия был жестко задержан полицией активист организации “Видсич” Леонид Овчаренко. Это произошло после того, как он задал российскому блогеру вопрос о том, “чей Крым”.

“Не очень праздничное. Российский блогер, которая в 2018 отдыхала в оккупированном Крыму, приезжает выступать в Киев. На вопрос о принадлежности Крыма только улыбается активистам. Когда приехала полиция, то происходит самое удивительное — “пакуют” активистов. Почему так произошло? Сейчас разбираемся. Наша депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стало возможным и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение нашего законодательства”, — написал Дух.