Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Объявленный в канун праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов… Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот „конкурс“… Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона”, – говорится в заявлении.

При этом в “Голосе” также подчеркнули, что Ирина Венедиктова обязана была знать, что закон о ГБР четко регламентирует отбор кандидатур на должности заместителей.

“Незаконно объявленный конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований необходимо остановить. Управлять расследованиями украинских топ-чиновников должны независимые профессионалы, а не „100-процентно свои“ люди”, – отмечают в партии.