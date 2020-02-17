Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Украине время занять твердую позицию и защитить свои интересы. Парламент должен наконец начать действовать и создать собственное решение. “Голос” уже имеет наработанный план. Мы призвали коллег по парламенту, экспертов и общественность к его созданию еще несколько месяцев назад. Поэтому мы выполнили свое обещание и готовы действовать дальше совместно со всеми фракциями”, – говорится в заявлении политической силы.

При этом народный депутат от фракции “Голоса” Ярослав Железняк заявил, что политическую силу волнуют вещи, на которых сегодня делают акценты представители власти, среди которых зона свободной торговли с Россией, поставки воды во временно аннексированный Крым и совместное патрулирование российско-украинской границы с боевиками террористических организацией “ДНР/ЛНР”.

“Именно поэтому наша фракция как конструктивная сила подготовила свой план возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы представим его в ближайшее время. Приглашаем всех, чтобы обсудить наш план и разработать совместное решение, поскольку это уже даже не политический вопрос – это вопрос безопасности нашей страны”, – говорит депутат.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.