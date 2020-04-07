Депутаты партии "Голос" разработали изменения в постановление Кабинета Министров об ограничительных мерах в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

“Уже первый день жестких карантинных ограничений показал: постановление Кабинета Министров об усилении норм карантина оказалось не просто неэффективным – оно нарушает права граждан. Из-за необоснованно жестких и плохо продуманных ограничительных мер люди дезориентированы, а также возмущены некоторыми нелепыми нормами, которые противоречат друг другу. Полиция не способна объяснить свои действия, мы видим массовые факты выборочного или недостаточно обоснованного привлечения к ответственности за мелкие нарушения”, – говорится в заявлении “Голоса”.

В партии подчеркивают, что признают важность ограничительных мер во время мировой пандемии и угрозы эпидемии в Украине, но их введение и реализация должны быть четко продуманы и эффективными.

Среди основных изменений, которые предлагает “Голос”:

– разрешить прогулки в парках и скверах группами вдвоем, если эти лица проживают вместе, и или для сопровождения ребенка в парках до 14 лет;

– разрешить прогулки по улицам группам людей, проживающих вместе;

– установить социальную дистанцию для людей, не проживающих вместе, – в 1,5 м в общественных местах как правило поведения;

– разрешить перевозку работников учреждений здравоохранения и предприятий ключевой инфраструктуры без предварительного согласования с Нацполицией;

– обеспечить еженедельную доставку продуктов и вещей первой необходимости гражданам, достигшим 60-летнего возраста, и за которыми некому ухаживать;

– необходимость самоизоляции по подозрению на инфицирование COVID-19 должен устанавливать только врач;

– увеличить возраст с 14 до 16 лет детям, перемещение которых в обсервации осуществляется в сопровождении кого-то из взрослых.

С 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Так, запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, доступные или открытые для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению. Так сделали власти Киева, которые обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.