В партии "Голос" считают, что Верховная Рада Украины фактически "забетонировала" депутатскую неприкосновенность вместо того, чтобы ее отменить.

Об этом говорится в статье #Букв “Лапши вам на уши, или Как депутаты с себя неприкосновенность “сняли”.

Напомним, ко второму чтению в законопроект № 2237 внесли спорную правку авторства нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Григория Мамки, согласно которой народные депутаты “не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Как отметили в партии “Голос”, таким образом неприкосновенность усилится (поскольку под формулировку “осуществление депутатских полномочий” можно подвести все что угодно).

“Они забетонировали депутатскую неприкосновенность, а теперь они вам расскажут, что они ее сняли. Юридическая ответственность – это и уголовная, и административная. То есть фактически депутат может что угодно делать при выполнении своих полномочий, потому что мы получаем мандат на 5 лет, и даже если ты дома что-то сделал, то ты при исполнении полномочий”, – подчеркнула, комментируя голосование за законопроект, нардеп Александра Устинова из “Голоса”.

В “Слуге народа” же с этим категорически не согласны. Как заявил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, поправка Мамки означает, что народные депутаты не несут ответственность “за результаты голосования или высказывания” не только в Верховной Раде Украины, но и на комитетах или в округе.

“То есть в случае, если он высказывается на митингах или на встрече с избирателями, то он не будет нести ответственность”, – подчеркнул Монастырский.

Согласно нормам, принятым депутатами, уголовное производство против народных избранников сможет открыть только генеральный прокурор.

В то же время статья 482 Уголовного кодекса была дополнена 2 абзацами, которые фактически делают невозможным арест имущества депутата без его ведома.