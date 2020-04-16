Сегодня в Национальном природном парке "Голосеевский" в столице произошел пожар. Спустя шесть часов возгорание удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в пресс-службах парка и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так в Нацпарке “Голосеевский” проинформировали, что сегодня около 13 часов на их территории начался пожар. Причиной возгорания в парке считают поджог сухой травы.

В результате пожара пострадали животные, некоторые — погибли.

“От таких необдуманных действий людей страдает не только лес и растительность, а большое количество животных

Обгоревший бобр, пришел к людям. К сожалению, он умер, потому что был очень обгоревший и с выжженными глазами”, — сообщили в парке, прикрепив соответствующее фото.

По информации ГСЧС, в 13:30 пожар перекинулся на деревья. Спустя 2,5 часа его удалось локализовать на площади 5 га травяного настила и 1 га соснового леса. Ликвидировать возгорание удалось только к 19 часам.

Из-за сильных порывов ветра пламя частично распространилось на жилую зону, в результате чего в 4 домохозяйствах пострадали заборы. Пострадавших и погибших нет.