Об этом сообщили в пресс-службах парка и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так в Нацпарке “Голосеевский” проинформировали, что сегодня около 13 часов на их территории начался пожар. Причиной возгорания в парке считают поджог сухой травы.
В результате пожара пострадали животные, некоторые — погибли.
“От таких необдуманных действий людей страдает не только лес и растительность, а большое количество животных
Обгоревший бобр, пришел к людям. К сожалению, он умер, потому что был очень обгоревший и с выжженными глазами”, — сообщили в парке, прикрепив соответствующее фото.
По информации ГСЧС, в 13:30 пожар перекинулся на деревья. Спустя 2,5 часа его удалось локализовать на площади 5 га травяного настила и 1 га соснового леса. Ликвидировать возгорание удалось только к 19 часам.
Из-за сильных порывов ветра пламя частично распространилось на жилую зону, в результате чего в 4 домохозяйствах пострадали заборы. Пострадавших и погибших нет.
- Ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан просят не открывать окна и не выходить из дома.