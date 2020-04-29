Исследователи из гонконгского университета в марте разработали специальное дезинфицирующее средство, которое обеспечивает 90-дневную защиту от бактерий и вирусов, в том числе и от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Гонконгского университета науки и технологии (HKUST).

Разработка средства заняла 10 лет. Оно получило название MAP-1. Его можно распылять на поверхности, которые часто используются общественностью. К примеру, на кнопки лифта, поручни в подъездах и так далее.

“Эти места часто используются и в то же время служат очень эффективной средой для передачи болезней”, – сказал профессор HKUST Джозеф Кван, один из главных исследователей в команде, которая разработала продукт.

Покрытие, которое образуется после распыления средства, содержит миллионы нанокапсул, в которых содержатся дезинфицирующие средства, которые, по словам Квана, остаются эффективными в уничтожении бактерий, вирусов и спор даже после высыхания покрытия.

В отличие от обычных методов дезинфекции, таких как хлор и спирт, MAP-1 дополнительно усиливается термочувствительными полимерами, которые капсулируют и выделяют дезинфицирующие средства при контакте с человеком.

Исследователи утверждают, что он не токсичен и безопасен для кожи и окружающей среды.

После клинических испытаний, проведенных в этом году в Гонконгской больнице и доме престарелых, средство купили в Germagic.

Его испытали еще в феврале и должны были открыть продажу с марта.

При поддержке благотворительной организации, средство распылили вокруг домов тысяч семей с низким доходом.

Также средство передали для обработки торговых центров, школ и спортивных залов.

Обработать школу таким средством стоит от 2,6 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от размера зоны распыления.