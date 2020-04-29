Об этом сообщается на сайте Гонконгского университета науки и технологии (HKUST).
Разработка средства заняла 10 лет. Оно получило название MAP-1. Его можно распылять на поверхности, которые часто используются общественностью. К примеру, на кнопки лифта, поручни в подъездах и так далее.
“Эти места часто используются и в то же время служат очень эффективной средой для передачи болезней”, – сказал профессор HKUST Джозеф Кван, один из главных исследователей в команде, которая разработала продукт.
Покрытие, которое образуется после распыления средства, содержит миллионы нанокапсул, в которых содержатся дезинфицирующие средства, которые, по словам Квана, остаются эффективными в уничтожении бактерий, вирусов и спор даже после высыхания покрытия.
В отличие от обычных методов дезинфекции, таких как хлор и спирт, MAP-1 дополнительно усиливается термочувствительными полимерами, которые капсулируют и выделяют дезинфицирующие средства при контакте с человеком.
Исследователи утверждают, что он не токсичен и безопасен для кожи и окружающей среды.
После клинических испытаний, проведенных в этом году в Гонконгской больнице и доме престарелых, средство купили в Germagic.
Его испытали еще в феврале и должны были открыть продажу с марта.
При поддержке благотворительной организации, средство распылили вокруг домов тысяч семей с низким доходом.
Также средство передали для обработки торговых центров, школ и спортивных залов.
Обработать школу таким средством стоит от 2,6 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от размера зоны распыления.
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