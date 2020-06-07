Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
Десятки людей собрались перед консульством США в Гонконге в воскресенье, чтобы выразить протест против насилия со стороны американских полицейское, которое привело к смерти темнокожего американца Джорджа Флойда.
Протестующие, в основном, иностранные студенты и члены Гонконгской лиги социал-демократов, политической группы защиты прав человека.
“Важно донести наше послание до людей по всему миру, чтобы напомнить, что, хотя мы находимся далеко, мы с ними” – сказал британец 28-летний Квинланд Андерсон.
В субботу, 6 июня, на улицы американских городов вышли десятки тысяч людей, протестуя против полицейского насилия и расизма.
- В конце мая в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.