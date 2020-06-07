Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

Десятки людей собрались перед консульством США в Гонконге в воскресенье, чтобы выразить протест против насилия со стороны американских полицейское, которое привело к смерти темнокожего американца Джорджа Флойда.

Протестующие, в основном, иностранные студенты и члены Гонконгской лиги социал-демократов, политической группы защиты прав человека.

“Важно донести наше послание до людей по всему миру, чтобы напомнить, что, хотя мы находимся далеко, мы с ними” – сказал британец 28-летний Квинланд Андерсон.

В субботу, 6 июня, на улицы американских городов вышли десятки тысяч людей, протестуя против полицейского насилия и расизма.