В Гонконге вскоре после празднования Нового года полиция задержала около 400 протестующих, которые принимали участие в марше.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием. Кроме того, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ в отношении протестующих, так как некоторые стали бросать коктейли Молотова, а также грабить банки и магазины по маршруту протестного марша.

Несколько протестующих несли американские флаги, выражая благодарность президенту США Дональду Трампу за его поддержку законодательства относительно прав человека в Гонконге.

Напомним, 31 декабря полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ. Люди в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.

Напомним, 6 августа власти Китая провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.

14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.

1 октября полиция Гонконга подстрелила молодого протестующего. 3 ноября сообщалось, что в результате стычек госпитализировано 54 человека. В тот же день один из протестующих устроил поножовщину возле торгового центра в Гонконге: пострадали четыре человека, в том числе местный политик, у которого частично откусили ухо.