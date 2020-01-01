Об этом сообщает телеканал NBC News.
По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием. Кроме того, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ в отношении протестующих, так как некоторые стали бросать коктейли Молотова, а также грабить банки и магазины по маршруту протестного марша.
Несколько протестующих несли американские флаги, выражая благодарность президенту США Дональду Трампу за его поддержку законодательства относительно прав человека в Гонконге.
Напомним, 31 декабря полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ. Люди в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.
Напомним, 6 августа власти Китая провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.
14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.
1 октября полиция Гонконга подстрелила молодого протестующего. 3 ноября сообщалось, что в результате стычек госпитализировано 54 человека. В тот же день один из протестующих устроил поножовщину возле торгового центра в Гонконге: пострадали четыре человека, в том числе местный политик, у которого частично откусили ухо.
- 17 ноября полиция Гонконга начала штурм Политехнического университета, на территории которого забаррикадировались протестующие студенты.
- Активисты утверждают, что для подавления протестов в Гонконге на улицах города появились вооруженные солдаты китайско армии.
- В канун Рождества в Гонконге произошли новые столкновения между протестующими и полицией. Силовики применяли слезоточивый газ.