В Гонконге снова вспыхнули протесты, полицейскими были задержаны больше 300 человек.

Об этом сообщила гонконгзкая газета South China Morning Post.

Уточняется, что протестующие выступают против недавно принятого в Китае закона о национальной безопасности Гонконга.

По новому закону китайские власти могут наказывать за действия, которые в Пекине посчитают угрожающими национальной безопасности, в обход местного законодательства Гонконга.

“Полиция заявляет, что по состоянию на 20 часов задержаны более 300 человек, включая 9 за вероятное нарушение закона о национальной безопасности региона”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что между правоохранителями и протестующими происходили столкновения. Полицейские использовали слезоточивый газ, а также обыскивали протестующих.