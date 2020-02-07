Об этом сообщается на сайте университета.
Ученые уверяют, что их портативное устройство для диагностики коронавируса 2019 nCoV — “самое быстро в мире”.
“Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут от отбора проб до тестирования, по сравнению с используемой в настоящее время технологией полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая занимает от 1,5 до 3 часов”, — отметили исследователи.
По словам исследователей, устройство удалось разработать в течение всего одной недели, но она прошла сертификацию и используется медиками.
“Команда начала это исследование сразу же после получения новой последовательности коронавируса 20 января и разработала набор для тестирования за неделя. Новое устройство уже используется Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) в Шэньчжэне и Гуанчжоу, еще два комплекта были доставлены в CDCP в Хубэй и Наньша. Устройство получило международную сертификацию и может экспортироваться во все страны Европейского Союза (ЕС), а также в Гонконг”, — подчеркнули они.
Устройство имеет маленькие размеры — всего 33 см в длину, 32 см в ширину и 16 см в высоту, а потому его легко транспортировать. Вот как оно выглядит:
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