Исследователи из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) изобрели прибор для быстрой диагностики нового коронавируса.

Об этом сообщается на сайте университета.

Ученые уверяют, что их портативное устройство для диагностики коронавируса 2019 nCoV — “самое быстро в мире”.

“Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут от отбора проб до тестирования, по сравнению с используемой в настоящее время технологией полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая занимает от 1,5 до 3 часов”, — отметили исследователи.

По словам исследователей, устройство удалось разработать в течение всего одной недели, но она прошла сертификацию и используется медиками.

“Команда начала это исследование сразу же после получения новой последовательности коронавируса 20 января и разработала набор для тестирования за неделя. Новое устройство уже используется Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDCP) в Шэньчжэне и Гуанчжоу, еще два комплекта были доставлены в CDCP в Хубэй и Наньша. Устройство получило международную сертификацию и может экспортироваться во все страны Европейского Союза (ЕС), а также в Гонконг”, — подчеркнули они.

Устройство имеет маленькие размеры — всего 33 см в длину, 32 см в ширину и 16 см в высоту, а потому его легко транспортировать. Вот как оно выглядит:

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.