Действия, предпринятые Гонконгом в то время, как на материковой части Китая распространялся коронавирус не допустили распространение эпидемии, но сегодня снова есть угроза вспышки коронавируса на территории города.

Об этом сообщается в материале американского телеканала CNN.

Из-за преждевременного смягчения карантинных мер в Гонконге возобновился риск распространения коронавируса. Глава Гонконга Кэрри Лэм в связи с этим объявила, что со среды все нерезиденты будут высланы с территории.

“Число подтвержденных случаев почти удвоилось за последнюю неделю, причем многие из них были привезены из-за рубежа. Жители Гонконга, которые уехали — либо на работу, либо на учебу за границу, либо в поисках безопасности, когда город, казалось, был обречен на крупную вспышку (коронавируса – ред.) в начале этого года — возвращаются назад и везут вирус с собой”, – сказано в материале.

Отмечается, что эффективное сдерживание эпидемии на первых порах происходило благодаря мера, которые власти Гонконга обеспечили вовремя.

На первых порах эпидемии Гонконг стал примером того, что такие меры как социальное дистанцирование, интенсивное мытье рук, ношение масок и другой защитной одежды – эффективны. В начале марта город с населением 7,5 млн человек сообщил о 150 случаях заболевания, несмотря на то, что число инфицированных стремительно возрастало, как в Азии. Так и в Европе.