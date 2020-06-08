Об этом сообщает популярная газета штата Миннесота Star Tribune.

Уточняется, что девять членов городского совета Миннеаполиса заявили, что начнут “процесс прекращения деятельности полицейского участка”

“Мы понимаем, что у нас нет всех ответов о том, как выглядит будущее без полиции, но у наших граждан есть. Мы обязуемся в течение следующего года взаимодействовать с каждым добровольным членом сообщества в городе Миннеаполис, чтобы определить, как выглядит безопасность для вас”, – сказали они в подготовленном заявлении.

По мнению представителей местной власти, “десятилетия усилий по реформированию полиции” продемонстрировали, что департамент полиции нельзя реформировать так, чтобы полицейские несли ответственность за свои действия.



При этом инициативная группа членов городского совета пока что не представила единого видения того, каким образом и на что может быть заменена полицейская деятельность в городе.

В свою очередь представители организации Black Vision заявили, что “никогда не обращались в полицию за помощью или с просьбой позаботиться о безопасности”. В организации назвали заявление членов совета о расформировании полицейского департамента в городе историческим.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.