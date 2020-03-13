Об этом говорится в ответе ведомства на запрос #Букв.
За период со 2 марта 2020 по 8 марта из Украины в Италию было выполнено 24 авиарейса, из Италии в Украину – 24 авиарейса.
За период с 10 марта по 11 марта из Украины в Италию было выполнено шесть авиарейсов, из Италии в Украину – шесть авиарейсов.
Указанные авиарейсы выполнялись такими авиакомпаниями: МАУ, “Скайап”, ALITALIA – Societa Aerea Italiana S.p.A.
“У Госавиаслужбы отсутствует информация о количестве перевезенных пассажиров указанными рейсами. Вопросы формирования данных по количеству перевезенных пассажиров авиарейсами по направлениям не относится к компетенции Госавиаслужбы”, – говорится в ответе ведомства.
- 8 марта сообщалось, что в Италии из-за коронавируса на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны. Позднее на карантин была закрыта вся страна.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.