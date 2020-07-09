Об этом сообщает портал Hromadske со ссылкой на ответ ведомства.

Предъявить претензии – документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию Черного моря.

“Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции относительно объемов нефтепродуктов, которые были на судне и из-за которых произошло загрязнение и оставшиеся после завершения операции по подъему судна”, – добавляют в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива. 