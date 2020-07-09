По предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).

Об этом сообщает портал Hromadske со ссылкой на ответ ведомства.

Предъявить претензии – документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию Черного моря.

“Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции относительно объемов нефтепродуктов, которые были на судне и из-за которых произошло загрязнение и оставшиеся после завершения операции по подъему судна”, – добавляют в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива.