Об этом сообщает портал Hromadske со ссылкой на ответ ведомства.
Предъявить претензии – документ, подтверждающий сумму убытков – можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию Черного моря.
“Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции относительно объемов нефтепродуктов, которые были на судне и из-за которых произошло загрязнение и оставшиеся после завершения операции по подъему судна”, – добавляют в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива.
- В ноябре в результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз.
- Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
- Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- 25 июня одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что затонувший у берегов Одессы танкер “Делфи” смогут убрать не раньше сентября.