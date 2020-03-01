Правительство изменило базовый год для расчета индекса промышленной продукции. Это позволило за несколько дней "снизить" падение индекса с 1,8% до 0,5%.

Манипуляции со статистикой обнаружил экономист Владимир Компаниец на своей странице Facebook.

“Друзья, вы не поверите, но благодаря невероятным усилиям Правительства им за пару дней удалось отменить девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, для этого надо было лишь изменить базовый год для расчета индекса”, — написал он.

После изменения базового индекса изменился удельный вес его компонентов. Получилось, что промышленность падает не 9, а всего лишь 4 месяца подряд, обнаружил экономист.

“Я сделал график, на котором видны ежемесячные данные по старой базе, по новой базе и на сколько процентных пунктов изменился индекс после изменения базы (зеленым цветом, если обновленный индекс вырос, красным цветом, если обновленный индекс снизился)”, — написал Компаниец.

“По результатам 2019 промышленность уже упала не на 1,8%, а только на 0,5%”, — добавил он.

На сайте Госстата сообщается, что отныне базовым годом для расчета индекса является не 2010, а 2016-й. Соответственно, согласно “обновленным” данным Госстата в 2019 году падение промышленности составляло не 1,8%, а только 0,5%. Но сокращение на 5% производства по итогам января сохранилось.

Официально Госстат изменение в методологии расчетов не объявлял и не объяснял, уточнение по следующей существенной коррекции стало лишь примечанием в стандартном отчете ведомства.