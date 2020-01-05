Об этом Дейнеко написал в Facebook.
“Государственную границу он (Dr. Alban, – ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев”, – написал он.
По словам Дейнеко, вопрос пограничного контроля – исключительно компетенция ГПСУ и на решение по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, “в том числе и президент Украины”.
Он подчеркнул, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.
Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.
- Ранее сообщалось, что шведского музыканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
- Певец выступил в новогоднем шоу “Вечерний квартал”. Он стал специальным гостем шоу.