Глава Госпогранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение относительно пропуска лиц на территорию страны.

Об этом Дейнеко написал в Facebook.

“Государственную границу он (Dr. Alban, – ред.) пересекал согласно действующему законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев”, – написал он.

По словам Дейнеко, вопрос пограничного контроля – исключительно компетенция ГПСУ и на решение по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, “в том числе и президент Украины”.

Он подчеркнул, что отказать иностранцам в пересечении границы могут путем поручения от правоохранительных органов, однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены на территорию Украины.

Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.