Гражданам Украины запрещено пересекать государственную границу по электронному паспорту в мобильном приложении "Дия".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ранее Кабинет Министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”.

В ГПСУ пояснили, что правительство действительно приняло постановление, согласно которому е-паспорта в “Дії” являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность данная норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать в качестве удостоверения личности на случай остановки гражданина сотрудниками Нацполиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

Пограничники объяснили, что е-паспорт можно использовать как удостоверение личности только внутри страны.

“Ни один из пунктов Порядка применения, определенных постановлением [Кабмина от 15 апреля 2020 № 278], не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождении процедур оформления в частности”, – подчеркнули в ГПСУ.

Украинцы могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, определенных законодательством Украины.