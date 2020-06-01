Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Ранее Кабинет Министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”.
В ГПСУ пояснили, что правительство действительно приняло постановление, согласно которому е-паспорта в “Дії” являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность данная норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать в качестве удостоверения личности на случай остановки гражданина сотрудниками Нацполиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.
Пограничники объяснили, что е-паспорт можно использовать как удостоверение личности только внутри страны.
“Ни один из пунктов Порядка применения, определенных постановлением [Кабмина от 15 апреля 2020 № 278], не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождении процедур оформления в частности”, – подчеркнули в ГПСУ.
Украинцы могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, определенных законодательством Украины.
- Напомним, 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дія”. Оно предоставляет возможность добавить цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и страховку. В январе также появилась возможность онлайн-оплаты и проверки штрафов.
- Позднее Кабинет Министров разрешил украинцам путешествовать внутри страны, используя водительское удостоверение, в том числе электронное, вместо паспорта.