В Генеральной прокуратуре Украины заверили, что изменение меры пресечения пятерым экс-"беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращения суда над ними.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГПУ.

“После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда”, – отмечают в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что если бывшие “беркутовцы” будут скрываться от суда, возможно заочное рассмотрение дела. При этом бывшие сотрудники “Беркута” будут объявлены в розыск.

“В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства”, – подчеркивается в заявлении.