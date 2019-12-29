Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ГПУ.
“После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда”, – отмечают в Генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что если бывшие “беркутовцы” будут скрываться от суда, возможно заочное рассмотрение дела. При этом бывшие сотрудники “Беркута” будут объявлены в розыск.
“В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства”, – подчеркивается в заявлении.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.
- В Киеве группа активистов блокирует выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.