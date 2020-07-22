В греческом городе Митилини на острове Лесбос легковой автомобиль въехал в группу протестующих против поджогов. Ранены шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Авария произошла на северном выезде перед заводом Эпано Скала, виновник ДТП не справился с управлением и въехал в толпу.

Как сообщает издание, протестующие собирались организовать патрулирование, чтобы помешать мигрантам из лагеря беженцев Мориа устраивать поджоги на острове.

В конце февраля 2020 года на границе Греции начался миграционный кризис. Это произошло из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии.