Об этом сообщает издание Kathimerini.
Авария произошла на северном выезде перед заводом Эпано Скала, виновник ДТП не справился с управлением и въехал в толпу.
Как сообщает издание, протестующие собирались организовать патрулирование, чтобы помешать мигрантам из лагеря беженцев Мориа устраивать поджоги на острове.
В конце февраля 2020 года на границе Греции начался миграционный кризис. Это произошло из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии.
- Ранее сообщалось, что в Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия этой страны.