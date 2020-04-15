Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссона.
Такое решение приняли, чтобы предупредить распространение коронавируса среди мигрантов.
Речь идет о тысяче мигрантов.
“Благодаря совместным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих граждан, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, уязвимых перед пандемией Covid-19, переедут в номера свободных отелей”, – отметила Йоханссон.
- В результате кризиса коронавируса беженцы и искатели убежища в Европе оказались без помощи, которую оказывали им благотворительные организации.