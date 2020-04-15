Правительство Греции приняло решение временно переселить мигрантов из лагерей на Лесбосе в пустые во время пандемии коронавируса отели.

Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссона.

Такое решение приняли, чтобы предупредить распространение коронавируса среди мигрантов.

Речь идет о тысяче мигрантов.

“Благодаря совместным усилиям Еврокомиссии, агентства ООН по вопросам миграции и беженцев, правительства Греции и щедрости греческих граждан, около 1000 мигрантов из Лесбоса и других греческих островов, уязвимых перед пандемией Covid-19, переедут в номера свободных отелей”, – отметила Йоханссон.