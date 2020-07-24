Об этом сообщило греческое издание Greek City Times.
В Греции считают, что 24 июля, день, когда в соборе Святой Софии в Стамбуле состоялся первый намаз, является траурным днем для собора и христиан всего мира.
При этом по всей стране (Греции) в церквях зазвонил траурный звон. Также в стране приспустили флаги.
По словам предстоятеля Элладской православной церкви Иеронимоса II, президент Турции Реджеп Эрдоган использует религию для того, чтобы достичь своих политических целей, однако эта попытка будет бесполезной.
- Напомним, 10 июля Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.
- Европейский союз и Греция осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.
- Всемирный совет церквей выступил против изменения статуса собора Святой Софии.