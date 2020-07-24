В Греции объявили траур по случаю первого намаза (мусульманского богослужения) в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Об этом сообщило греческое издание Greek City Times.

В Греции считают, что 24 июля, день, когда в соборе Святой Софии в Стамбуле состоялся первый намаз, является траурным днем для собора и христиан всего мира.

При этом по всей стране (Греции) в церквях зазвонил траурный звон. Также в стране приспустили флаги.

По словам предстоятеля Элладской православной церкви Иеронимоса II, президент Турции Реджеп Эрдоган использует религию для того, чтобы достичь своих политических целей, однако эта попытка будет бесполезной.