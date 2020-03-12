В Греции зарегестрирован первый смертельный случай в результате заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, 12 марта от коронавирусной инфекции умер 66-летний мужчина.

Известно, что он прибыл в страну в конце февраля после религиозного паломничества в Израиле и Египте.

Отметим, что в Греции было подтверждено 99 случаев заболевания коронавирусом.