Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, 12 марта от коронавирусной инфекции умер 66-летний мужчина.

Известно, что он прибыл в страну в конце февраля после религиозного паломничества в Израиле и Египте.

Отметим, что в Греции было подтверждено 99 случаев заболевания коронавирусом.

  • Ранее в Вене из-за вспышки коронавируса закрылись театры, оперы и музеи.
  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин. В связи с этим  временно закрываются учебные заведения и действует запрет на массовые собрания (спортивных и культурных) более чем 200 людей.
  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.