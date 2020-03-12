Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, 12 марта от коронавирусной инфекции умер 66-летний мужчина.
Известно, что он прибыл в страну в конце февраля после религиозного паломничества в Израиле и Египте.
Отметим, что в Греции было подтверждено 99 случаев заболевания коронавирусом.
- Ранее в Вене из-за вспышки коронавируса закрылись театры, оперы и музеи.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин. В связи с этим временно закрываются учебные заведения и действует запрет на массовые собрания (спортивных и культурных) более чем 200 людей.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.