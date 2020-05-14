С 16 мая будут открыты 515 частных и коммунальных пляжей. Соответствующее решение принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

При этом на пляжах будут действовать определенные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

“Ограничения включают максимальное пребывание 40 человек на 1000 м² площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 м. Заведения общественного питания на территории пляжей могут предлагать только еду на вынос, и им запрещено доставлять еду и напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкогольные напитки”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также запрещаются все спортивные мероприятия на территории пляжей, а персоналу рекомендуют носить маски, закрывающие нос и рот.

Согласно плану правительства Греции, туристический сезон в стране начнется с 1 июля.

Отмечается, что в Греции отрасль туризма составляет по меньшей мере 20% ВВП. В 2019 году страну посетили 31 миллионов туристов, что втрое больше ее населения. Как минимум четверть греков работают в индустриях, связанных с туризмом.

Недавние прогнозы показывают, что 65% владельцев отелей в Греции боятся банкротства. Городские отели планируется открыть 1 июня, сезонные туристические – месяцем позже.