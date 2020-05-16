В Греции в субботу, 16 мая, открыли для посетителей более 500 пляжей в рамках ослабления жестких мер по сдерживанию эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Доступ на пляжи вновь разрешили с четкими требованиями по социальному дистанцированию. Так, на 1000 квадратных метров допускается присутствие не более 40 человек.

А зонтики должны размещаться на расстоянии четырех метров друг от друга. На пляжах работают сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением норм.

Как отмечает агентство, греки буквально “стекались” на побережье. Для многих жителей это был первый визит в публичное место, поскольку Греция только с начала мая начала ослаблять ограничения.

На одном из популярных пляжей Алимос к югу от Афин люди даже становились в очередь с самого утра, чтобы буквально занять “место под солнцем”.

На соседнем пляже гражданам постоянно напоминали о соблюдении правил из дронов и громкоговорителей.

Как пишет Reuters, власти Греции пытаются соблюсти тонкую грань между защитой людей от коронавируса и возрождением туристического сектора, от которого зависит значительная часть экономики страны.

Ослабление карантинных ограничений в стране началось с 4 мая. После открытия пляжей людям будет разрешено посещать церковные службы с 17 мая. Археологические достопримечательности, включая Акрополь, откроются для посетителей 18 мая.

С понедельника будет разрешено путешествие по материковой Греции и на Крит.

С 1 июля же в Греции планируют начать прием иностранных туристов.